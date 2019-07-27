شطرنج/كأس العرب: 16 ميدالية للجزائر منها 4 ذهبيات

توج المنتخب الجزائري للشطرنج ب16 ميدالية (4 ذهبية، 6 فضية و6 برونزية) خلال منافسات بطولة كأس العرب للشطرنج التي احتضنتها العاصمة الاردنية عمان من 20 إلى 26 يوليو الجاري.

واحتلت الجزائر المرتبة الثانية بعد الامارات التي أحرزت 12 ميدالية (5 ذهبية، 3 فضية و برونزية) بينما اكتفت الأردن بالمرتبة الثالثة برصيد 5 ميداليات (2 ذهبيتان، 2 فضيتان وبرونزية).

في منافسات حسب الفرق، احتل المنتخب الجزائري اناث المرتبة الأولى بينما جاء منتخب الذكور في المرتبة الثانية.

وشهدت هذه البطولة مشاركة 276 لاعب ولاعبة من بينهم 28 يمثلون الجزائر. وعرفت المنافسة حضور 16 دولة عربية ويتعلق الأمر ب الجزائر، قطر، المغرب، لبنان، العراق، تونس، ليبيا، سوريا، فلسطين، اليمن، الامارات العربية المتحدة، العربية السعودية، البحرين، الكويت، عُمان و الأردن البلد المنظم.

وأقامت اللجنة المنظمة حفل افتتاح البطولة رسميا وسط حضور مجلس ادارة الاتحاد العربي للشطرنج وفيكتور بولوجان المدير التنفيذي للاتحاد الدولي ومحمد المضاحكة مدير العلاقات الدولية في الاتحاد الدولي ورئيس الاتحاد القطري.