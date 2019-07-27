بن صالح يعود الى أرض الوطن بعد مشاركته في مراسم تشييع جنازة الباجي قايد السبسي

عاد رئيس الدولة،عبد القادر بن صالح، بعد ظهر هذا السبت،الى أرض الوطن بعد مشاركته بتونس في مراسم تشييع جنازة الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي الذي وافته المنية الخميس الماضي عن عمر ناهز 92 سنة.

وقد رافق رئيس الدولة عبد القدر بن صالح في مراسم تشييع جنازة الرئيس التونسي وزير الشؤون الخارجية، صبري بوقدوم.

وكان رئيس الدولة،عبد القادر بن صالح قد اعلن عن حداد رسمي لمدة ثلاثة أيام عبر كافة أنحاء البلاد، وذلك ابتداء من الخميس، إثر وفاة الباجي قايد السبسي.

كما بعث رئيس الدولة برسالة تعزية الى الحكومة التونسية وأسرة الفقيد أشاد فيها بمسار المرحوم ونضاله المستميت في حركة التحرير التونسية والمغاربية وبجهوده في بناء بلاده بعد الاستقلال.

المصدر : وكالة الأنباء الجزائرية