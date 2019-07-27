البليدة : قرابة ألف مترشح لمسابقة القبول بمدارس أشبال الأمة في الطورين المتوسط والثانوي

قارب عدد المترشحين المعنيين بإجراء مسابقة القبول بمدارس أشبال الأمة في الطورين المتوسط والثانوي للموسم الدراسي الجديد 2019-2020 والتي انطلقت هذا السبت على مستوى مدرسة أشبال الأمة الشهيد زميط حمود بالناحية العسكرية الأولى بالبليدة الألف مترشح.

وخصصت المرحلة الأولى من مسابقة الدخول لمدارس أشبال الأمة الممتدة ما بين أيام 27 و 29 يوليو الجاري لإجراء مسابقة القبول للطور المتوسط بحيث بلغ عدد المترشحين الذين تم انتقائهم وفقا لدرجات الإستحقاق و المعدلات المتحصل عليها في امتحانات نهاية الطور الإبتدائي, 578 تلميذ.

وخصص اليوم الأول والثاني من هذه المسابقة للخضوع للفحوصات الطبية الشاملة في مختلف التخصصات على غرار طب الأطفال والأسنان و أمراض القلب وطب العيون للتأكد من سلامتهم الصحية التي تؤهلهم للإتحاق بهذه المدارس وفقا للمعايير المحددة من طرف المديرية المركزية لمصالح الصحة العسكرية ليتم تحويل الناجحين في هذه المرحلة لإجراء اختبار تجريبي في اللياقة البدنية.

كما يولي القائمون على هذه المسابقة أيضا أهمية بالغة للجانب النفسي أين يخضع المترشحين للمعاينة من طرف طبيب نفسي للتأكد من رغبتهم الفعلية للإنتساب إلى هذه المدرسة وعدم تعرضهم لأية ضغوطات من طرف الأهل وكذا قدرتهم على الإبتعاد عن العائلة خاصة بالنسبة للطور المتوسط.

ومن المنتظر أن يجتاز يوم الإثنين المقبل المترشحون الناجحون في المراحل السابقة الإمتحان الكتابي في كل من مادة الرياضيات واللغة العربية والفرنسية.

وحسب ذات المصادر، ستستقبل مدرسة أشبال الأمة يوم الثلاثاء المقبل المترشحات المعنيات بدخول مدرسة أشبال الأمة بالبليدة في الطور الثانوي والبالغ عددهن 362 تلميذة مع العلم أن امتحان القبول بهذه المدرسة اقتصر هذه السنة فقط على الإناث كون طاقة استيعابها تقدر بمائة مقعد خصصت للمترشحات الوافدات من الحياة المدنية ومائة مقعد أخر خصص للأشبال المنحدرين من متوسطات أشبال الأمة.

وستخضع المترشحات يومي 30 و 31 أيضا للفحوصات الطبية وكذا الإختبار التجريبي في اللياقة البدنية على أن تجري المقبولات في هذه المرحلة يوم الفاتح من شهر أغسطس الإمتحان الكتابي الذي يتضمن كل مواد الرياضيات والعلوم الفيزيائية والتكنولوجيا واللغة العربية.

ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن نتائج المسابقة الكتابية فور الانتهاء من عملية التصحيح و ترتيب النتائج حسب الاستحقاق ليتم في مرحلة قادمة إستدعاء الناجحين في المسابقة للالتحاق بمدارس أشبال الأمة .

وأكد عدد من أولياء المترشحين الذين اصطفوا منذ ساعات الصباح الأولى أمام مقر المدرسة قادمين من مختلف ولايات الوسط لواج أن الدافع الأول لتحفيز أبنائهم على المشاركة في هذه المسابقة هو حرصهم على تلقي أبنائهم تكوين عالي المستوى مثل الذي تضمنه هذه المدارس العسكرية.

وقالت إحدى السيدات أن حلم حياتها هو انتساب ابنها الوحيد للمؤسسة العسكرية وهو الحلم الذي وعدها ابنها الذي يطمح بأن يكون طبيب عسكري في المستقبل بتحقيقه، كما صرح أحد أولياء المترشحين أنه لم يعارض قرار ابنه في المشاركة في هذه المدرسة التي ستشكل الخطوة الأولى لتحقيقه حلمه في أن يكون طيارا عسكريا.

يذكر أن مدارس أشبال الأمة تطبق نفس البرنامج التعليمي الرسمي لوزارة التربية الوطنية فضلا عن تلقين منتسبيها "الأشبال" القواعد الأساسية للإنضباط في الجيش الوطني الشعبي عبر تكوين شبه عسكري مكيف بالإضافة الى برنامج تكميلي في التربية المدنية و الأخلاقية.(وأج)