وفاة سيدتين حاملين بالمسيلة: التحقيق سيحدد المسؤوليات وسيتم إتخاذ الإجراءات اللازمة

أكد وزير الصحة والسكان واصلاح المستشفيات محمد ميراوي، هذا السبت بالجزائر العاصمة أن التحقيق الذي فتحته الوزارة اثر وفاة سيدتين حاملين بالمسيلة نهاية هذا الاسبوع، "سيحدد المسؤوليات وسيتم إتخاذ الاجراءات اللازمة".

وأوضح الوزير في تصريح للصحافة على هامش حفل تخرج الدفعة السابعة من المتصرفين الرئيسيين لمصالح الصحة، أنه"بعد وفاة سيدتين حاملين بولاية المسيلة، تم إيفاد لجنة تحقيق على مستوى الولاية إنتقلت الى المستشفى المعني،حيث تم فتح تحقيق مباشرة لمعرفة أسباب الوفاة".

وأضاف الوزير ان الوفد الطبي و الاداري سيبحث"كل جوانب الوفاة"، و ينبغي"انتظار نتيجة التحقيق النهائي"لإتخاذ الاجراءات اللازمة.

وفي نفس السياق أشار ميراوي الى أنه تم تسجيل على مستوى ولاية المسيلة "8 حالات وفاة لنساء حوامل هذه السنة مقابل 13 حالة خلال السنة الماضية".

المصدر : واج