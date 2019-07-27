بطولة العرب للأندية - الدور الـ 32 - سحب القرعة : مولودية الجزائر وشباب قسنطينة يتعرفان على منافسيهما

يواجه كل من مولودية الجزائر وشباب قسنطينة نادي ظفار (عمان) ونادي المحرق (البحرين)، برسم الدور الـ 32 من البطولة العربية للأندية البطلة 2019-2020 لكرة القدم، عقب عملية سحب القرعة التي جرت هذا السبت بالرباط (المغرب).

وتستقبل مولودية الجزائر نادي ظفار من سلطنة عُمان, بملعب 5 جويلية الأولمبي في لقاء الذهاب، بينما تلعب مباراة الإياب بعمان.

كما يستضيف الممثل الجزائري الثاني خلال البطولة العربية, شباب قسنطينة، نظيره نادي المحرق البحريني بملعبه في الذهاب، قبل أن يتنقل لخوض مقابلة العودة في البحرين. وستجري مباريات الدور الـ 32 بين 20 أغسطس و 6 أكتوبر.

وفي وقت سابق من اليوم السبت، أوقعت القرعة نادي شبيبة الساورة الجزائري، في المجموعة الثانية، رفقة النادي البنزرتي (تونس), بطل جيبوتي وبطل جزر القمر. في حين تتشكل المجموعة الأولى من الزوراء (العراق), الرفاع (البحرين)، إتحاد طنجة (المغرب) وبطل الصومال ، هذاويتأهل صاحب المركز الأول عن كل مجموعة عقب بطولة مصغرة إلى الدور الـ 32 من هذه المنافسة العربية.

وشهد حفل عملية سحب القرعة بالعاصمة المغربية، الرباط حضور رئيس الرابطة المحترفة الجزائرية لكرة القدم, عبد الكريم مدوار، بمعية ممثلي الأندية الجزائرية الثلاثة المعنية بالبطولة، فضلا عن الجزائري محمد روراوة، باعتباره النائب الأول لرئيس الاتحاد العربي لكرة القدم ورئيس لجنة المسابقات.

وتوج النجم الساحلي التونسي بأول لقب من هذه النسخة الجديدة للبطولة العربية للأندية البطلة خلال الموسم المنصرم بفوزه في النهائي على الهلال السعودي (2-1)، لينال جائزة مالية قدرها 6 ملايين دولار.

المصدر : الإذاعة الجزائرية / واج