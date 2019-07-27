وزارة التربية : الإعلان عن نتائج مسابقات التوظيف والإمتحانات المهنية يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين

كشفت وزارة التربية الوطنية، هذا السبت، أنه سيتم يومي الاثنين 29 يوليو والثلاثاء 30 يوليو 2019، الإعلان عن نتائج مسابقات التوظيف والامتحانات المهنية التي تم تنظيمها يوم 16 يوليو.

وأوضحت الوزارة في بيان لها، أن الإعلان عن نتائج مسابقات التوظيف سيكون "يوم 29 يوليو 2019 على الساعة السادسة مساء (18:00) على الموقع الالكتروني للديوان الوطني للإمتحانات والمسابقات http://concours.onec.dz, على أن تسحب

الاستدعاءات الخاصة بالاختبار الشفهي بالنسبة للناجحين في الإختبارات الكتابية لمسابقات التوظيف من نفس الموقع".

وأضاف بيان الوزارة، أن"الاختبارات الشفهية للناجحين تجري يومي 4 و5 أغسطس 2019 ، حسب التوقيت ومراكز الإجراء المبينة في الاستدعاء".

أما بالنسبة للامتحانات المهنية، فسيتم الإعلان عن النتائج "يوم 30 يوليو 2019 على الساعة السادسة مساء (18:00)، حيث ستشهر القوائم في نفس اليوم ونفس التوقيت على مستوى مديريات التربية".

المصدر : الإذاعة الجزائرية / واج