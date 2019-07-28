9 قتلى حصيلة حادث مرور خطير بولاية سطيف

وقع صبيحة اليوم حادث مروري خطير خلف 9 قتلى وعدد معتبر من الجرحى إثر إصطدام عنيف بين حافلة من نوع تويوتا كواستر تعمل على خط شلغوم العيد - سطيف و شاحنة نصف مقطورة.

الحادث وقع بمنطقة عراعير بأولاد صابر في الطريق الرابط بين العلمة و سطيف.

وحسب شهود عيان فإن السبب الأول لهذه المجزرة المرورية هو الإفراط في السرعة حيث تم إجلاء ونقل الضحايا لمستشفى بلدية العلمة، والجرحى للمستشفى الجامعي بسطيف

يذكر أن هذه الطريق لطالما حصدت الأرواح، في المنعرج الخطير الذي شهد وقوع الكثير من الحوادث المرورية.