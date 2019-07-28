تيبازة: الحرائق تأتي على زهاء 17 هكتارا و يتسبب في إنقطاع الكهرباء بغرب الولاية

تسببت الحرائق التي إندلعت نهاية الأسبوع الماضي في إتلاف 17 هكتارا من الغابات و إنقطاع التيار الكهربائي على عدد من البلديات الغربية لولاية تيبازة فيما تتواصل عملية إخماد النيران بالنسبة لحريقين إثنيني حسب ما علم من مصادر متطابقة.

ويتعلق الأمر بتسجيل إندلاع 57 حريقا مختلفا أهمها 17 حريقا "معتبرا" بمناطق غرب الولاية بكل من الناظور و شرشال و مسلمون و الأرهاط وقوراية و الداموس تسبب في إتلاف قرابة 17 هكتارا من غابات الصنوبر الحلبيي حسب ما أفادت به مصالح الحماية المدنية لتيبازة.

وتتواصل عملية إخماد لهيب النيران منذ منصف نهار أمس بالنسبة لحريقين إثنين معتبرين بكل من دوار رابط ببدلية قوراية و دوار سيدي بن يوسف ببلدية مسلمون حيث تم تجنيد قرابة 20 شاحنة إطفاء و 20 عون حماية مدنية حسب ذات المصادر.

وتكون سرعة الرياح الغربية التي بلغت يوم أمس حسب مصالح للأرصاد الجوية 60 كلم/سا و صعوبة المسلك و وجود الأعشاب اليابسة من بين الأسباب التي صعبت نوعا ما من مهمة أعوان الحماية المدنية الذي قضوا ليلة السبت إلى الأحد في عملية إخماد ألسنة النيران حسب المصادر.

من جهته أفاد مدير توزيع الكهرباء و الغاز بتيبازة أحمد إبراهيمي أن الحرائق تسببت في أعطاب على مستوى الشبكة التمويل الرئيسيية بكل من دائريتي قوراية و الداموس ما تسبب في إنقطاع الكهرباء بعدد من بلديات تلك الدائرتين مساء أمس.

وتمكنت فرق الصيانة التقنية التابعة لمديرية التوزيع من إصلاح الأعطاب بعد قرابة ساعتين من الزمن من الإنقطاع فيما تتواصل عملية إصلاح الأعطاب بالنسبة لمنطقة واد حربيل التابعة لبلدية قوارية حسب نفس المسؤول.

وشمل انقطاع التيار الكهربائي بلديات كل من الداموس و أغبال و الأرهاط و مسلمون و قوراية و بني ميلك فيما تسببت الرياح الغربية في تشكيل سحابة من الدخان و الرماد بلغت مناطق أخرى من الولاية على غرار سيدي أعمر و مناصر.بسبب الحرائق التي مست المنطقة.

وسجلت مصالح الحماية المدنية منذ بداية موسم الإصطياق 97 تدخل أسفرت عن خسائر تقدر ب 156 هكتارا من غابات الصنوبر الحلبي و 45 هكتار من الادغال و 2 هكتارا من الاعشاب اليابسة و 30 هكتارا من القمح الصلب و 19 هكتارا حصيدة و 2278 حزمة تبن و 227 شجرة مثمرة حسب ذات المصادر.