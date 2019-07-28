إجتماع وزاري مشترك لبحث عصرنة شعبة الحبوب

يعكف مجلس وزراء مشترك المشكل من قطاعات الفلاحة والطاقة والموارد المائية والنقل والتجارة والصناعة، على عرض وبلورة الآليات لعصرنة شعبة الحبوب التي تمثل أولوية في إطار التنمية المستدامة لتحقيق الإكتفاء الذاتي في إطار إنتاج وتخزين هذه المادة.

وفي هذا الإطار أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري شريف عماري على أهمية التحكم في الإنتاج وضرورة تجاوز العوائق، مضيفا إن القطاع يعتمد على خطة عمل وورقة طريق فعلية من أجل معالجة الإختلالات التي تواجه نظام الإنتاج.

من جهته أكد وزير الموارد المائية علي حمام تواصل المجهودات لتوسيع المساحات المسقية بالتنسيق بين وزارتي الموارد المائية والفلاحة والتنمية الريفية، مضيفا أن هذا التنسيق يرتكز على محورين أساسيين هما تثمين القدرات الحالية من المساحات المسقية عن طريق عمليات إعادة التأهيل وأخرى تكميلية للهياكل الموجودة وعصرنة أنظمة السقي.