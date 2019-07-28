بطولة العالم للسباحة: الجزائري سيود يحتل المركز العاشر و الأخير في مجموعته

احتل السباح الجزائري جواد سيود المركز العاشر و الأخير في مجموعته في التصفيات الخاصة بسباق 400 متر 4 سباحات، الأحد بمدينة غوانغ جو (كوريا الجنوبية) لحساب اليوم الأخير من بطولة العالم.

فبعد إدراجه في المجموعة الثالثة، أنهى سيود السباق بزمن قدره 4د/28ثا/65ج، ليحتل بذلك المركز ال30 في ترتيب جميع المجموعات، فيما عادت الكلمة في نفس المجموعة للسباح الكندي تريستان كوت بزمن قدره 4د/ 17ثا/ 22ج، و هو التوقيت الذي لم يمكنه من التأهل إلى السباق النهائي.

وكان التوقيت الثامن و الأخير المؤهل للسباق النهائي من نصيب السباح الألماني فيليب هاينتز في المجموعة الخامسة، بزمن قدره 4د/ 15ثا/ 24ج، فيما كان أحسن توقيت مسجل في التصفيات من انجاز الياباني دايا سيتو بـ 4د/ 12ثا/ 27 ج .

ومعلوم ان سيود كان قد شارك يوم الأربعاء المنصرم في اختصاص 200 متر 4 سباحات، لكنه لم يوفق في التأهل إلى الدور نصف النهائي بالرغم من المركز الأول الذي احتله في المجموعة الثانية بزمن 2د/ 01ثا/ 76 ج (المركز ال27 في ترتيب كل المجموعات).

وشاركت الجزائر في بطولة العالم بغوانغ جو بثلاثة سباحين فقط.