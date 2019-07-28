المحكمة العليا : إيداع يوسف يوسفي الحبس المؤقت في قضية معزوز

أصدر المستشار المحقق بالمحكمة العليا هذا الاحد أمرا بإيداع الوزير الأسبق للصناعة والمناجم يوسف يوسفي رهن الحبس المؤقت بعد الإستماع اليه في قضية أحمد معزوز، حسب بيان لهذه المحكمة.

وأوضح البيان ان يوسف يوسفي متابع بجنح تتعلق"بمنح عمدا للغير إمتيازات غير مبررة عند إبرام صفقة مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية و إساءة إستغلال الوظيفة عمدا من طرف موظف عمومي على نحو يخرق القوانين والتنظيمات وتعارض المصالح".

كما يتابع بتهمة"الرشوة في مجال إبرام الصفقات العمومية والتبديد العمدي والاستعمال على نحو غير شرعي من طرف موظف عمومي لصالحه ولصالح شخص أو كيان أخر ممتلكات أو أموال عمومية عهد بها إليه بحكم وظيفته أو بسببها وتبييض الأموال".

وكان المستشار المحقق بالمحكمة العليا قد أمر بوضع يوسف يوسفي رهن الحبس المؤقت في 14 يوليو في إطار التحقيق معه في قضايا اخرى تتعلق بالفساد .

المصدر : وكالة الأنباء الجزائرية