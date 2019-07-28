المنتخب الجزائري يحتل المركز الثالث بعد فوزه على مصر

إحتل المنتخب الجزائري للكرة الطائرة (رجال) المركز الثالث في الترتيب النهائي للبطولة الافريقية للأمم-2019، بعد فوزه على نظيره المصر يبنتيجة 3 أشواط لواحد، في لقاء جمع بينهما اليوم الأحد بقصر الرياضات بالمنزه (تونس).

وجاءت الأشواط على النحو التالي: 23-25، 25-22، 25-16 و 25-20).

وكان المنتخب الجزائري قد إنهزم أول أمس (الجمعة) في الدور نصف النهائي أمام الكاميرون (0-3: 22-25، 22-25، 21-25).

وتجري مساء اليوم الأحد (سا 00ر20) المباراة النهائية للمنافسة بين المنتخب التونسي(حامل اللقب ومنظم البطولة) ونظيره الكاميروني.

وكان المنتخب الجزائري قد تأهل لهذا الدور بعد تسجيله لثلاثة إنتصارات أمام منتخبات جمهورية الكونغو الديمقراطية والتشاد وبوتسوانا بنفس النتيجة (3-0) مقابل هزيمة واحدة امام منتخب البلد المنظم، تونس (0-3).

المصدر : الإذاعة الجزائرية / واج