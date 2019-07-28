دراسة حديثة تكشف عقارا لعلاج سرطان الثدي يقاوم سرطانا آخر بالجسم

كشفت دراسة حديثة، أجراها باحثون من مركز /آيفي برين/ للأورام بولاية أريزونا الأمريكية، أن عقارًا جديدًا يستخدم لعلاج سرطان الثدي، يمكن استخدامه كعلاج محتمل لسرطان "الورم الأرومي الدبقي" ، وهو أحد أنواع السرطان العنيفة التي يمكن أن تصيب الدماغ او الحبل الشوكي.

وقد نشرت نتائج هذه الدراسة في العدد الأخير من دورية (Clinical Cancer Research) العلمية.

وقد أجرى الباحثون دراستهم من خلال عقار"ريبوسكليب"، الذي وافقت عليه هيئة الغذاء والدواء الأمريكية /FDA / مؤخرًا لعلاج سرطان الثدي المتقدم، وباستخدامه ، قاموا بالمرحلة الأولى من تجربته الإكلينيكية، على مجموعة من مرضى سرطان "الورم الأرومي"، وأظهرت نتائج التجربة أن العقار قادر بشكل فريد على اختراق حاجز الدم في الدماغ، وهي عقبة حرجة أدت إلى عدم وصول الأدوية إلى الدماغ على مدار سنوات لدى مرضى أورام المخ ، وكشفت النتائج أيضًا أن الدواء الجديد يصيب هدفه الجزيئي بشكل فعال في الخلايا السرطانية بالمخ.

وقال الدكتور نادر سناي ، قائد فريق البحث:" الورم الأرومي الدبقي يطرح تحديات فردية ومعقدة مقارنة بأنواع السرطان الأخرى، لأننا لا نتعامل مع كيان واحد، بل مجموعة من المتغيرات الوراثية التي تختلف من مريض لآخر"..مضيفا أن الفريق استخدم منهجًا دقيقًا للطب في التجربة السريرية التي أجراها للكشف عن الأنواع الفرعية من الورم الأرومي التي قد تستجيب لعقار"ريبوسكليب"في محاولة للتوصل لعلاج جديد للمرض".

ومضى سناي يقول"لقد ساعدتنا هذه الدراسة الشاملة في تحديد نظام قوي للعقاقير المركبة لعرقلة آلية مقاومة الورم الأرومي الدبقي للعقاقير، في أقل من عام".

جدير بالذكر أن الورم الأرومي الدبقي يتكون من خلايا تسمى الخلايا النجمية التي تدعم الخلايا العصبية، ويمكنه أن يؤدي إلى حالات الصداع المتفاقم،والغثيان، والقيء والنوبات.

المصدر : الوكالات