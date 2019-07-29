الإحتلال الإسرائيلي يواصل حملته التعسفية في العيسوية بالقدس باعتقال القصر

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين سبعة فلسطينيين من منازلهم في بلدة العيسوية وسط مدينة القدس المحتلة وافادت وكالة الأنباء الفلسطينيةأن المعتقلين معظمهم من عائلة واحدة،مشيرة إلى أن المعتقلين بينهم طفل وفتاة

وذكرت الوكالة انه تم تحويل المعتقلين إلى مراكز اعتقال وتوقيف تابعة للاحتلال في القدس للتحقيق معهم ، وتمارس قوات الاحتلال حملة تعسفية في بلدة العيسوية منذ نحو شهرين اعتقلت خلالها عشرات الشبان والأطفال، فضلا عن تنكيلها اليومي بالمواطنين الفلسطينيين.

وكانت قوات الإحتلال الإسرائيلي قد اعتقلت امس الأحد 11 فلسطينيا من مناطق مختلفة بالضفة الغربية ، حيث اقتحمت مناطق متفرقة في مدن قلقيلية ونابلس وطولكرم والخليل، واعتقلت المواطنين الأحدعشر بزعم أنهم مطلوبون.

وتأتي هذه الاعتقالات وسط تنديدات دولية وعربية بالجرائم التي ترتكبها قوات الإحتلال بحق الفلسطينيين في خرق سافر للمعاهدات والاتفاقيات الدولية.

وبحسب هيئة شؤون الأسرى الفلسطينية فان عددالمعتقلين الفلسطينيين وصل إلى 5700 معتقل بينهم 230 طفلا، و48 معتقلة، و500 معتقل إداري (معتقلون بلا تهمة)، و1800 مريض بينهم 700 بحاجة لتدخل طبي عاجل.

وكانت وزارة الخارجية الفلسطينية طالبت في بيان، امس الأحد، مجلس الأمن الدولي بسرعة التحرك والوفاء بالتزاماته تجاه الشعب الفلسطيني بما يضمن "لجم قوات الاحتلال ومليشياتها الاستيطانية المسلحة، وحماية ما تبقى من مصداقية لمؤسسات الأمم المتحدة عبر تنفيذ القرارات الأممية خاصة القرار 2334، وسرعة توفير الحماية الدولية للفلسطينيين".

المصدر : وكالة الانباء الجزائرية