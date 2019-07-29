باتنة: افتتاح الطبعة الـ41 للمهرجان الدولي لتيمقاد بحفل موسيقي جزائري متنوع

افتتحت ليلة الأحد إلى الاثنين بباتنة الطبعة الـ41 لمهرجان تيمقاد الدولي بحفل موسيقي جزائري متنوع ، وتميزت طبعة هذه السنة بتوظيب ركح جديد مماثل للركح الاثري بالاضافة الى بقية العروض التي تم برمجتها والتي اعطيت فيها الاولوية للشباب الجزائري من اجل ابراز مواهبهم الفنية بحسب وزيرة الثقافة .

وقد احتضن ركح مسرح تيمقاد في الهواء الطلق التي اكتسى حلة جديدة بالمناسبة هذه الطبعة الجديدة فرقة إثران التي عادت بالجمهور إلى موسيقى منطقة الأوراسحيث اقترحت على جمهور غفير باقة من الأغاني مزجت فيها بين الغناء الشاوي وموسيقى بوب روك تخللتها مقاطع للجاز و البندير.

وكان الموعد كذلك في أول سهرة لمهرجان تيمقاد مع الشابة سعاد و الشاب عباس وعبد العزيز بن زينة و المغنية ناريمان و كذلك ريم ك.



و في كلمة ألقتها في حفل الافتتاح أشادت الوزيرة بالمجهودات المبذولة فيمايتعلق بتنظيم هذه التظاهرة الثقافية مؤكدة "أن المهرجان الدولي تيمقاد يعززالثقافة المحلية و الوطنية".

و أكدت الوزيرة بالمناسبة كذلك على كل الدعم الذي توليه دائرتها الوزاريةلهذه التظاهرة لتكون "موعدا فنيا و ثقافيا بامتياز".

و كان دخول حفل افتتاح الطبعة الـ41 لمهرجان تيمقاد بالمجان بالإضافة إلى مجانية النقل ذهابا و إيابا على غرار الطبعات السابقة و طيلة المهرجان و ذلك انطلاقا من عديد الأماكن بعاصمة الأوراس حسب ما أكده المنظمون.

و تدوم الطبعة الـ41 لمهرجان تيمقاد الدولي خمس سهرات إلى غاية أول أغسطس المقبل.

المصدر :موقع الاذاعة الجزائرية