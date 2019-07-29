رئيس الدولة يشرف على تكريم المتفوقين الأوائل في امتحان شهادة البكالوريا

أشرف رئيس الدولة عبد القادر بن صالح، اليوم الاثنين بقصر الشعب بالجزائر العاصمة, على تكريم المتفوقين الأوائل في امتحان شهادة البكالوريا دورة 2019.

وسلم السيد بن صالح خلال الحفل الذي جرى بحضور مسؤولين سامين في الدولة وأعضاء من الحكومة وأولياء التلاميذ, شهادات وميداليات تقدير وهدايا رمزية للمتفوقين الذين بلغ عددهم 70 تلميذا, تتقدمهم التلميذة بوناب لبيبة من ولاية قالمة المتوفقة بامتياز بمعدل 18.75 في شعبة علوم تجريبية، تليها التلميذة بلعيدي لينة من ولاية الجزائر العاصمة، المتفوقة بمعدل 18.70 شعبة رياضيات ثم التلميذة جدو ريحان من ولاية المدية المتفوقة بمعدل 18.67 شعبة تقني رياضي.

و بلغت نسبة النجاح في شهادة البكالوريا لهذه السنة 54,56 بالمائة، مقابل 55,88 بالمائة بالنسبة للعام الماضي، حيث تصدرت شعبة الرياضيات القائمة بنسبة نجاح تقدر بـ 78,61 بالمائة.

وكان 674.831 مترشح قد اجتازوا بداية من 16 يونيو الفارط امتحانات شهادة البكالوريا عبر 2339 مركز, من بينهم 411.431 مترشح متمدرس و263.400 مترشح حر ، فيما بلغ عدد المحبوسين المتقدمين لهذا الامتحان 4226 مترشحا موزعين على 43 مؤسسة عقابية معتمدة من طرف وزارة التربية الوطنية.

المصدر : وكالة الانباء الجزائرية