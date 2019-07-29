قضية معزوز: المستشار المحقق لدى المحكمة العليا يستمع لعبد المالك سلال

استمع المستشار المحقق لدى المحكمة العليا، اليوم الاثنين، الى وزير الأول الأسبق، عبد المالك سلال، في قضية رجل الأعمال أحمد معزوز، حسب ما أفاد به بيان للنائب العام لدى ذات المحكمة.

وجاء في ذات البيان أنه "في إطار التحقيق المفتوح على مستوى المحكمة العليا، تم اليوم 29 يوليو 209 الاستماع من طرف السيد المستشار المحقق إلى عبد المالك سلال في قضية معزوز أحمد المتابع بجنح تتعلق بمنح عمدا للغير امتيازات غير مبررة عند إبرام صفقة مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية، إساءة استغلال الوظيفة عمدا من طرف موظف عمومي على نحو يخرق القوانين والتنظيمات، تعارض المصالح، الرشوة في مجال إبرام الصفقات العمومية ، التبديد العمدي والاستعمال على نحو غير شرعي من طرف موظف عمومي لصالحه أو لصالح شخص أو كيان آخر لممتلكات أو أموال عمومية عهد بها إليه بحكم وظيفته أو بسببها، تبييض الأموال والمشاركة في التمويل الخفي للحملة الانتخابية".

وقد أصدر المستشار المحقق --يضيف نفس المصدر-- "أمرا بإيداع المتهم رهن الحبس المؤقت".