تصفيات مونديال-2022: نتائج قرعة الدور التمهيدي لمنطقة افريقيا

أسفرت عملية قرعة الدور التمهيدي للتصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم المقبلة قطر-2022، والتي سحبت اليوم الاثنين بالقاهرة، على مواجهات متباينة وأخرى متوازنة.

وقد جرت القرعة بين 28 منتخبا من الأقل تصنيفا في القارة السمراء، في حين تم إعفاء 26 منتخبا صاحبة التصنيف الأعلى والتي تضم أغلب كبار القارة على غرار الجزائر المتوجة باللقب الإفريقي مؤخرا وتونس ومصر والمغرب والسنغال ونيجيريا والكاميرون وكوت ديفوار.وستلعب المباريات ذهابا وإيابا ما بين 2 و 10 سبتمبر المقبل.

وتتأهل المنتخبات الـ 14 من الدور التمهيدي لتلتحق بالمنتخبات الـ26 المعفاة من هذا الدور، على أن تقام عملية قرعة لتحديد الأفواج العشرة التي سيتم توزيع عليها مجموع 40 منتخبا. وبعدها سيتأهل الأول من كل مجموعة إلى الدور التصفوي الثالث والأخير.

بعدها سيتم توزيع المنتخبات العشرة المتأهلة على مستويين بناء على ترتيب الاتحاد الدولي لكرة القدم. وستواجه المنتخبات الخمسة الأحسن ترتيبا نظيراتها الأقل تصنيفا في لقاءات فاصلة، تلعب مباريات الذهاب عند المنتخبات الأقل تصنيفا.

وعلى إثر هذا الدور الثالث و الأخير تتأهل خمسة منتخبات إلى نهائيات كأس العالم المقررة بقطر من 21 نوفمبر إلى 18 ديسمبر 2022، بمشاركة مجموع 32 بلدا قبل أن يمر العدد إلى 48 في مونديال-2026 الذي ينظمه بالتساوي الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

وفيما يلي نتائج عملية القرعة:

إثيوبيا - ليسوتو

الصومال - زيمبابوي

إريتريا - ناميبيا

بوروندي - تنزانيا

جيبوتي - إسواتيني

بوتسوانا - مالاوي

غامبيا - أنغولا

ليبيريا - سيراليون

موريشيوس - موزمبيق

ساو تومي وبرانسيب - غينيا بيساو

جنوب السودان - غينيا الاستوائية

جزر القمر - الطوغو

التشاد - السودان

السيشل - رواندا.