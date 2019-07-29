اعتماد المجلس الوطني للصحفيين الجزائريين

أعلنت وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي اليوم الاثنين عن تسجيل التصريح بتأسيس ثلاث منظمات نقابية جديدة.

و في بيان لها، أوضحت الوزارة أنه "في إطار متابعة عملية معالجة وتحيين ملفات طلبات التسجيل للمنظمات النقابية للعمال والمستخدمين، سلم وزير العمل و التشغيل و الضمان الاجتماعي تيجاني حسان هدام اليوم الاثنين 29 جويلية 2019 ثلاث وصولات تسجيل التصريح بتأسيس منظمات نقابية".

و يتعلق الأمر بالمجلس الوطني للصحافيين الجزائريين و النقابة الوطنية للصيادلة الجزائريين المعتمدين و النقابة الوطنية المستقلة للمساعدين الطبيين في التخدير و الإنعاش في قطاع الصحة العمومية" حسب البيان.

وتندرج هذه العملية، حسب ذات المصدر " في إطار متابعة القرارات المنبثقة عن اجتماع الحكومة المنعقد يوم 03 أفريل 2019، بخصوص دراسة الملفات المودعة لدى الوزارة، والمتعلقة بتأسيس منظمات نقابية وفقا لأحكام القانون رقم 90-14 المؤرخ في 2 جوان 1990، المعدل و المتمم حول ممارسة الحق النقابي".

و ذكرت الوزارة بأن مصالحها " تبقى مفتوحة أمام ممثلي المنظمات النقابية للعمال ولأصحاب العمل، للإجابة عن انشغالاتهم في هذا الصدد".