البرنامج الكامل لمباريات الرابطة المحترفة الثانية لموسم 2019-2020

كشفت ، اليوم الاثنين ، الرابطة المحترفة لكرة القدم ، عن البرنامج الكامل لبطولة الرابطة المحترفة الثانية "موبيليس"، لكرة القدم لموسم 2019- 2020 ، وسيتم الإعلان عن تاريخ إنطلاق البطولة لاحقا.

الجولة الأولى : شبيبة بجاية - وداد تلمسان، أولمبي أرزيو - أمل بوسعادة، مولودية العلمة - جمعية وهران، سريع غليزان - مولودية سعيدة، أمل الأربعاء - شبيبة سكيكدة، أولمبي المدية - اتحاد الحراش، دفاع تاجنانت - اتحاد عنابة، جمعية الخروب - مولودية بجاية.

الجولة الثانية : أمل بوسعادة - شبيبة بجاية، جمعية وهران - أولمبي أرزيو، مولودية سعيدة - مولودية العلمة، شبيبة سكيكدة - سريع غليزان ، اتحاد الحراش - أمل الأربعاء - اتحاد عنابة - أولمبي المدية، مولودية بجاية - دفاع تاجنانت، وداد تلمسان - جمعية الخروب.

الجولة الثالثة : شبيبة بجاية - جمعية وهران، أولمبي أرزيو - مولودية سعيدة - مولودية العلمة، شبيبة سكيكدة - سريع غليزان، اتحاد الحراش - أمل الأربعاء، اتحاد عنابة - أولمبي المدية - مولودية بجاية، دفاع تاجنانت - جمعية الخروب، وداد تلمسان - أمل بوسعادة.

الجولة الرابعة : مولودية سعيدة - شبيبة بجاية، شبيبة سكيكدة - أولمبي أرزيو، اتحاد الحراش - مولودية العلمة، اتحاد عنابة - سريع غليزان، مولودية بجاية - أمل الأربعاء، أولمبي المدية - جمعية الخروب، دفاع تاجنانت - وداد تلمسان، جمعية وهران - أمل بوسعادة.

الجولة الخامسة : شبيبة بجاية - شبيبة سكيكدة، أولمبي أرزيو- اتحاد الحراش، مولودية العلمة - اتحاد عنابة، سريع غليزان - مولودية بجاية، أمل الأربعاء - جمعية الخروب، أولمبي المدية، دفاع تاجنانت، وداد تلمسان - جمعية وهران، أمل بوسعادة - مولودية سعيدة.

الجولة السادسة : اتحاد الحراش - شبيبة بجاية، اتحاد عنابة - أولمبي أرزيو، مولودية بجاية - مولودية العلمة، جمعية الخروب - سريع غليزان، دفاع تاجنانت - أمل الأربعاء، أولمبي المدية - وداد تلمسان، شبيبة سكيكدة - أمل بوسعادة، مولودية سعيدة - جمعية وهران.

الجولة السابعة : شبيبة بجاية - اتحاد عنابة، أولمبي أرزيو - مولودية بجاية، مولودية العلمة - جمعية الخروب، سريع غليزان - دفاع تاجنانت، أمل الأربعاء - أولمبي المدية، أمل بوسعادة - اتحاد الحراش، جمعية وهران - شبيبة سكيكدة، وداد تلمسان - مولودية سعيدة.

الجوبة الثامنة : مولودية بجاية - شبيبة بجاية، جمعية الخروب - أولمبي أرزيو، دفاع تاجنانت - مولودية العلمة، أولمبي المدية - سريع غليزان، أمل الأربعاء - وداد تلمسان، اتحاد عنابة - أمل بوسعادة، اتحاد الحراش - جمعية وهران، شبيبة سكيكدة - مولودية سعيدة.

الجولة التاسعة : شبيبة بجاية - جمعية الخروب، أولمبي أرزيو - دفاع تاجنانت، مولودية العلمة - أولمبي المدية، سريع غليزان - أمل الأربعاء، وداد تلمسان - شبيبة سكيكدة، أمل بوسعادة - مولودية بجاية، جمعية وهران - اتحاد عنابة، مولودية سعيدة - اتحاد الحراش.

الجولة العاشرة : دفاع تاجنانت - شبيبة بجاية، أولمبي المدية - أولمبي أرزيو، أمل الأربعاء - مولودية العلمة، سريع غليزان - وداد تلمسان، جمعية الخروب - أمل بوسعادة ، مولودية بجاية - جمعية وهران، اتحاد عنابة - مولودية سعيدة، اتحاد الحراش - شبيبة سكيكدة.

الجولة الـ 11 : شبيبة بجاية - أولمبي المدية، أولمبي أرزيو - أمل الأربعاء، مولودية العلمة - سريع غليزان، وداد تلمسان - اتحاد عنابة، أمل بوسعادة -دفاع تاجنانت، جمعية وهران - جمعية الخروب، مولودية سعيدة - مولودية بجاية، شبيبة سكيكدة - اتحاد الحراش.

الجولة الـ 12 : أمل الأربعاء - شبيبة بجاية، سريع غليزان - أولمبي أرزيو، مولودية العلمة - وداد تلمسان، أولمبي المدية - أمل بوسعادة، دفاع تاجنانت- جمعية وهران، جمعية الخروب - مولودية سعيدة، مولودية بجاية، شبيبة سكيكدة، اتحاد عنابة - اتحاد الحراش.

الجولة الـ 13 : شبيبة بجاية - سريع غليزان، أولمبي أرزيو - مولودية العلمة، وداد تلمسان - اتحاد عنابة، أمل بوسعادة - أمل الأربعاء، جمعية وهران - أولمبي المدية، مولودية سعيدة- دفاع تاجنانت، شبيبة سكيكدة - جمعية الخروب ، اتحاد الحراش - مولودية بجاية.

الجولة الـ 14 : مولودية العلمة - شبيبة بجاية، أولمبي أرزيو - وداد تلمسان، سريع غليزان - أمل بوسعادة، أمل الأربعاء - جمعية وهران، أولمبي المدية - مولودية سعيدة، دفاع تاجنانت - شبيبة سكيكدة، جمعية الخروب - اتحاد الحراش، جمعية الخروب – اتحاد الحراش، مولودية بجاية - اتحاد عنابة.

الجولة الـ 15 : شبيبة بجاية - أولمبي أرزيو، أمل بوسعادة - مولودية العلمة، جمعية وهران - سريع غليزان، مولودية سعيدة - أمل الأربعاء، شبيبة سكيكدة - أولمبي المدية، اتحاد الحراش - دفاع تاجنانت، اتحاد عنابة - جمعية الخروب، وداد تلمسان - مولودية بجاية.

المصدر : وأج