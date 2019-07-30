وزارة الداخلية : تسخير 62 إطارا مركزيا لمعاينة آخر التحضيرات للدخول المدرسي المقبل

حرصا على توفير الظروف الملائمة لإنجاح الدخول المدرسي القادم 2019-2020، وتجسيدا لتوصيات المجلس الوزاري المشترك المنعقد في 14 جويلية 2019 والمتعلق بالتحضير للدخول الاجتماعي، سخرت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية (62) إطارا مركزيا بدءًا من الاثنين بغرض الوقوف على تحضيرات هذا الموعد الهام عبر 48 ولاية.

و تهدف هذه العملية إلى معاينة وتفقد المدارس الابتدائية التي استفادت من عمليات التهيئة والتأهيل بالإضافة إلى الوقوف على تحضير تجهيزات التدفئة واختيار مموني المطاعم المدرسية، فضلا عن تدابير دعم التمدرس (المنحة المدرسية، الكتاب المدرسي والمحفظة المدرسية) إلى جانب معاينة جاهزية المنشآت المدرسية الجديدة المزمع استلامها.