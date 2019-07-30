حادث مرور بوفاطيس بوهران : ارتفاع حصيلة القتلى إلى 6 أشخاص

ارتفع عدد ضحايا حادث مرور الذي وقع أمس الاثنين بقرية "السلاطنية" ببلدية بوفاطيس (وهران) إلى 6 قتلى من بينهم رضيعين إثنين (18 شهرا)، حسبما علم اليوم الثلاثاء من مصدر استشفائي.

واستنادا إلى ذات المصدر فقد توفي مساء أمس 4 أشخاص بمصلحة الاستعجالات الطبية بمستشفى المحقن متأثرين بإصاباتهم البليغة فيما أصيب 11 شخصا أخرا بجروح متفاوتة الخطورة قدمتهم لهم الإسعافات ومنهم من غادروا المستشفى.

الجدير بالذكر أن الحادث وقع اثر اصطدام عنيف بين سيارتين سياحيتين على مستوى الطريق الوطني رقم 13 بالقرب من دوار "السلاطنية" ببلدية بوفاطيس (دائرة واد تليلات) مخلفا هلاك رضيعين اثنين (18 شهرا) وإصابة 15 شخصا أخرا من بينهم 7 من جنس أنثى يتراوح أعمارهم ما بين سنة و40 سنة بجروح متفاوتة الخطورة .

وقد تدخلت وحدات الحماية المدنية لتقديم الإسعافات الأولية للمصابين بعين المكان وتحويلهم إلى مصلحة الاستعجالات الطبية بمستشفى المحقن فيما تم نقل جثت الضحايا إلى مصلحة حفظ الجثث بنفس المستشفى ، كما أشير إليه.

للإشارة فقد فتحت مصالح الدرك الوطني لواد تليلات تحقيقا حول ملابسات الحادث ، كما أشير إليه.