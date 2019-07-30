كريم يونس للإذاعة: عدم الإستجابة لشروط هيئة الحوار خلال هذا الأسبوع يعني نهاية مهمتها

أكد منسق هيئة الحوار والوساطة ، كريم يونس أن العديد من الشخصيات الوطنية استجابت للدعوة التي وجهتها الهيئة، مضيفا أن من رفض الدعوة له أسبابه الشخصية.

كما جدد موقف الهيئة الداعي إلى تجسيد إجراءات التهدئة خلال هذا الأسبوع كشرط أولي لبداية الحوار.

وقال كريم يونس في تصريح للقناة الأولى الإذاعية، اليوم الثلاثاء، بأن "الدعوات قد وجهت لتلك الشخصيات للانضمام للهيئة هم أحرار في تلبية أو رفض دعوة الهيئة ، ليس لدينا أي تعليق ندلي به بخصوص مواقفهم. هناك من قبل الدعوة بحماس وهناك من رفضها لأسباب شخصية لا أعلق عليها".

وجدد كريم يونس التأكيد على تمسك أعضاء الهيئة بإجراءات التهدئة التي تعتبر "شروطا أساسية للشروع في مسار الحوار" مشيرا خاصة إلى"إطلاق سراح شباب الحراك ورفع الحصار على العاصمة ، وأكد أن عدم تلبية رئاسة الدولة لهذه الشروط خلال هذا الأسبوع يعني انتهاء عمل هذه الهيئة .

يذكر أن هيئة الحوار التي عقدت اجتماعها الأول يوم الأحد الفارط كانت وجهت دعوة لـ23 شخصية للانضمام للهيئة بهدف إنجاح مسار الحوار الوطني.

و يتعلق الأمر بكل من: جميلة بوحيرد و أحمد طالب الإبراهيمي و مولود حمروش و أحمد بن بيتور و مقداد سيفي و عبد العزيز رحابي و أعضاء من المجتمع المدني و المدافعين عن حقوق الإنسان و خبراء و نقابيون.

المصدر : الإذاعة الجزائرية