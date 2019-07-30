انتشار نقاط بيع أضاحي العيد قرب التجمعات السكانية بالعاصمة

تشهد مختلف شوارع العاصمة منذ أيام انتشارا لنقاط بيع أضاحي العيد حيث حضر الباعة مساحات خاصة تكون في بعض الأحيان قريبة من التجمعات السكانية في مشهد يتكرر كل سنة مع اقتراب عيد الاضحى المبارك.

هذا وتحولت أحياء وشوارع العاصمة خلال هذه الأيام إلى اسطبلات تباع فيها أضاحي العيد حيث أكد بعض الباعة في ميكرفون القناة الإذاعية الأولى حرصهم على تنظيف أماكن بيع الكباش مبرزين توفر الأضاحي على كل شروط البيع والتي تنحدر من سلالات يكثر عليها الطلب من قبل المواطنين خاصة منها سلالة "أولاد جلال" .

من جهتهم لم يبد بعض سكان الأحياء التي تتواجد بها هذه الاسطبلات عن انزعاجهم من انتشار هذه الظاهرة حيث أبرز معظمهم قيام الباعة بتنظيف هذه المساحات بعد انتهاء مدة البيع التي هي قصيرة فضلا عن فرحة الأطفال برؤية الأضاحي لذلك لا تشكل هذه العملية مصدر قلق بالنسبة اليهم عدا رائحة الكباش التي تصلهم في بعض الأحيان .

المصدر:الإذاعة الجزائرية