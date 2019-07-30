العدالة الجزائرية عالجت 3 قضايا خاصة بالإتجار بالبشر في 2018

30/07/2019 - 18:30

كشفت إحصاءات رسمية أن العدالة الجزائرية لم تعالج خلال سنة 2018 سوى ثلاث قضايا خاصة بالإتجار تورط فيها سبعه متهمين باستغلال 17 ضحية خصوصا في العمل القسري.

الخبر كشف عنه مدير اللجنة الوطنية للوقاية من الإتجار بالبشر ومكافحته مراد عجابي، خلال اللقاء الذي جرى، اليوم بالجزائر العاصمة، إحياء لليوم العالمي لضحايا الإتجار بالبشر .

وأوضح أن هذا البرنامج يمتد لثلاث سنوات ويهدف للإرتقاء بالإطار التشريعي والتكفل الأمثل بالضحايا ، مشيرا إلى أهمية الوقاية منه لكبح إنتشارها بمشاركة مختلف الفاعلين.

من جهتها جددت الأمم المتحدة على لسان ممثلها بالجزائر  إيريك أفربست لجهود الجزائر الرامية لمكافحة الظاهرة، مؤكدا جاهزية الهيئة الأممية لتقديم كل العون للجنة.

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