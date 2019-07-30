الطلبة متمسكون بمطلب رحيل بقايا رموز النظام السابق

جدد الطلبة الجامعيون اليوم الثلاثاء، خلال مسيرتهم الأسبوعية بالجزائر العاصمة، تمسكهم بمطلب رحيل بقايا رموز النظام السابق وضرورة إرجاع السلطة للشعب.

ككل يوم ثلاثاء، وان تراجع عددهم بشكل ملحوظ، خرج العشرات من الطلبة الجامعيين في مسيرة جديدة جابت الشوارع الكبرى للجزائر الوسطى لتجديد مطلبهم الداعي برحيل بقايا رموز النظام السابق ورفض أي شكل من أشكال الحوار معهم.

ووسط حضور أمني مكثف ومحكم، بدأ الطلبة مسيرتهم من ساحة الشهداء مرورا بشوارع العربي بن مهيدي، باستور والعقيد عميروش وصولا الى ساحة موريس أودان، رافعين لافتات تطالب بتطبيق المادة السابعة من الدستور ومحاسبة المتسببين في نهب المال العام وكذا إرساء دعائم الحق والقانون.

كما جددوا تمسكهم بمواصلة تنظيم المسيرات الى غاية تحقيق المطالب المرفوعة.