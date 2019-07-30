محمد الشيخ للإذاعة:اسكان أكثر من 12 ألف حاج جزائري في ظروف حسنة ولايوجد حاج دون اقامة

بلغ عدد الحجاج الجزائريين الموجودين بالبقاع المقدسة أكثر من 12 ألف حاج تم إسكانهم جميعا في ظروف مواتية حيث كذبت البعثة الجزائرية للحج وجود حجاج جزائريين دون اقامة .

ومن دون تسجيل حالات عالقة ومن دون مرض بالمصحة أو بمستشفيات السعودية يتواصل توافد الحجاج الجزائريين على مكة وبعد انقضاء ثلث الموسم بلغ عددهم ازيد من 12 ألف مثلما أبرزه رئيس مركز البعثة بمكة محمد الشيخ لموفد الإذاعة الجزائرية إلى البقاع المقدسة عمار عقيب.

وأضاف محمد الشيخ انه باستثناء حالة فندق منار الايمان مع وكالة خاصة تم إسكان الجميع في ظروف حسنة ووجود الحجاج خارج الفنادق كلام غير صحيح ولا اصل له من الصواب.

كما أكد أن التحدي اليوم هو إنجاح المشاعر من خلال مخطط ميداني وتنسيق مستمر مع سلطات السعودية حيث سيتم تنظيم اجتماع هذا الخميس لضبط الأمور.

وعن الصعوبات التي يشتكي منها الحجاج واهمها بعد الفندق عن الحرم المكي اعتبر أن المسألة ليست قضية بعد بقدر ماهي قضية كبر السن مضيفا انه ما تعلق بضياع اموال بعض الحجاج تم تسجيل حالات قليلة والبعثة تتكفل بالتعويض دون شرط الشهودوذلك راجع لثقتنا الكبيرة في حجاجنا الميامين.

المصدر:الإذاعة الجزائرية