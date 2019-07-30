حراس سواحل وهران أوقفوا 16 رعية افريقية بعرض رأس فلكون

تم اعتراض 16 مرشحا للهجرة غير الشرعية و جميعهم رعايا أفارقة, اليوم الثلاثاء, بشمال غرب رأس فلكون (عين الترك) من قبل وحدات المجموعة الإقليمية لحراس الشواطئ, حسبما استفيد لدى خلية الاتصال لهذا السلك.

و قد حاول هؤلاء ال16 مرشحا للهجرة السرية مغامرتهم على متن قارب نزهة من "البوليستر" للوصول إلى السواحل الاسبانية. و تم اعتراضهم اليوم الثلاثاء على الساعة الرابعة صباحا على بعد6ر5 أميال شمال غرب رأس فلكون (عين الترك) من قبل وحدات المجموعة الإقليمية لحراس السواحل لوهران, كما أشار إليه ذات المصدر.

و بعد استكمال الإجراءات المعمول بها تم تسليم هؤلاء الأشخاص منهم امرأة إلى فرقة الدرك الوطني لعين الترك قبل تقديمهم أمام العدالة, وفق ذات المصدر