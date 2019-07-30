تعليق الدراسة في جميع مدارس السودان

قررت السلطات السودانية اليوم الثلاثاء ، تعليق الدراسة في كل مدارس الدولة إلى ما بعد عيد الأضحى المبارك، في أعقاب مسيرات طلابية انطلقت اليوم في أنحاء عدة للتنديد بالأحداث التي شهدتها مدينة الأبيض في ولاية شمال كردفان أمس الاثنين.وأصدر مدير عام وزارة التربية والتوجيه المكلف محي الدين الجعلي قرارا إداريا بتعليق الدراسة، في كل المحليات، في وقت توجه وفد من المجلس العسكري إلى الأبيض لمتابعة الأحداث هناك.

وجاء هذا القرار بعد يوم واحد من تعليق الدراسة في ولاية شمال كردفان (وسط السودان وغرب الخرطوم) التي شهدت عاصمتها (مدينة الأبيض)، أمس تظاهرات لطلاب المدارس تخللتها أعمال عنف سقط فيها 8 قتلى بينهم طلبة مدارس ، حسب ما أعلن والي شمال كردفان المكلف اللواء الصادق الطيب عبد الله محملا "مندسين" المسؤولية عن أعمال العنف التي رافقت تظاهرات الطلاب.

وأكد رئيس المجلس العسكري السوداني عبد الفتاح البرهان أن مقتل متظاهرين في الأبيض "جريمة غير مقبولة" ، مشددا على ضرورة "المحاسبة الفورية والرادعة".

و لقي ثمانية مواطنين سودانيين مصرعهم وجرح آخرون، أمس الاثنين، برصاص قناصة في مدينة الأبي ض عاصمة ولاية شمال كردفان بعد خروجهم في مسيرة احتجاجية لطلبة الثانويات ما دفع لجنة أمن ولاية شمال كردفان تعليق الدراسة لجميع مدارس الولاية إلى إشعار أخر، "حفاظا على حياة الطلاب".

وقالت لجنة أطباء السودان المركزية، إن من بين القتلى ممرضا وأربعة طلاب، وتحدثت مصادر سودانية عن جرح العديد من المشاركين في المظاهرة، مما قد يرفع عدد القتلى.

وكان رئيس لجنة التحقيق مولانا فتح الرحمن قد قال في وقت سابق، إن 87 شخصا قتلوا وأصيب 168 آخرون في الثالث من يونيو المنصرم ،عندما فضت قوات الأمن اعتصاما للمحتجين، مضيفا أن 17 ممن قتلوا كانوا في ساحة الاعتصام، وأن 48 من الجرحى أصيبوا بأعيرة نارية.

المصدر : الوكالات