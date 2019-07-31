الوادي ..المواطنون يثمنون قرار وزارة الصحة بتغطية علاج الحوامل في العيادات الخاصة

ثمن المواطنون بولاية الوادي قرار وزارة الصحة القاضي بالتكفل بتغطية تكاليف علاج الحوامل في الهضاب والجنوب بالعيادات الخاصة شريطة تطبيقه على أرض الواقع .

واعتبر المواطنون في تسجيل لإذاعة الجزائر من الوادي أن هذا القرار الذي يصب في مصلحة الحوامل سيجنبه عناء التنقل مسافات طويلة و يوفر عليه عناء البحث عن مكان داخل المؤسسات الاستشفائية لإجراء عمليات جراحية

من جهته قال الدكتور بوقنه محمد المسؤول الاداري بإحدى العيادات الخاصة إن هذا القرار سيحل مشاكل المواطنين الذين يكابدون يوميا عناء البحث عن فرص العلاج

أما المدير الولائي للصحة علي ليتيم فقد أبرز إيجابية القرار الذي سيتيح إمكانية اجراء الأشعة و العمليات الجراحية بسهولة .

هذا وجاء قرار وزارة الصحة و السكان و اصلاح المستشفيات لتحسين ظروف العلاج المقدمة للنساء الحوامل في 23 ولاية في الهضاب وجنوب الجزائر و يشمل التخصصات الجراحية وطب التوليد والأشعة والمخبر.