المديرية العامة للضرائب تمدد مدة تسديد قسيمة السيارات الى 15 اوت المقبل

اعلنت المديرية العامة للضرائب في بيان لها اليوم الاربعاء عن تمديد المدة القانونية لتسديد قسميةالسيارات لسنة 2019 الى 15 اوت المقبل والتي كانت محددة سابقا من 2 جوان الى 31 جويلية .

و اوضحت المديرية بالمناسبة ان القسيمة متوفرة في جميع فئاتها لدى قبضات الضرائب و مكاتب البريد، مشيرة الى ان قبضات الضرائب سيتم فتحها استثناء للجمهور كل ايام السبت خلال المدة سالفة الذكر.

ومن جهة اخرى، ذكرت المديرية ان بطاقة السير المؤقتة (البطاقة الصفراء) تعد بمثابة بطاقة ترقيم (بطاقة رمادية) ، وهذا بالنسبة للسيارات الجديدة التي تم اقتنائها خلال سنة 2019، و عليه فان القسيمة تصبح مستحقة خلال شهر من وضع السيارة على التراب الوطني.

وطبقا لأحكام المادة 305 من قانون الطابع و بعد انتهاء المدة القانونية ، فان التسديد التلقائي للقسيمة يتم بدفع غرامة قدرها 50 بالمائة من سعر القسيمة و100 بالمائة اذا تم التسديد بعد معاينة مخالفة عدم التسديد من قبل مصالحالمراقبة المؤهلين قانونا، و زيادة على ان عدم الصاق القسيمة على الزجا ج الامامي لمركبة يعرض صاحبه الى دفع غرامة قدرها 50 بالمائة من سعر القسيمةوفقا لأحكام المادة 308 من نفس القانون.

و قصد تجنب طوابير الانتظار و ما ينتج عنه من إزعاج، فإن المديرية العامةللضرائب تدعو مالكي السيارات لعدم انتظار أخر لحظة لاقتناء القسيمة .

المصدر : وكالة الانباء الجزائرية

