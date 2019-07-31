رئيس الدولة يعين بلقاسم زغماتي وزيرا للعدل حافظا للأختام خلفا لسليمان براهمي

عين رئيس الدولة عبد القادر بن صالح، هذا الأربعاء، السيد بلقاسم زغماتي وزيرا للعدل حافظا للأختام، خلفا للسيد سليمان براهمي الذي أنهيت مهامه، حسب ما أورده بيان لرئاسة الجمهورية.

وجاء في البيان: "أنهى رئيس الدولة، السيد عبد القادر بن صالح، اليوم، الأربعاء 31 جويلية 2019، مهام السيد سليمان براهمي، بصفته وزير العدل حافظ الأختام".

وأضاف أنه "طبقا لأحكام الدستور، عين السيد رئيس الدولة السيد بلقاسم زغماتي وزيرا للعدل حافظا للأختام، وذلك بعد استشارة السيد الوزير الأول

من جهة أخرى عين رئيس الدولة السيد عبد القادر بن صالح اليوم الأربعاء السيد محمد زوقار أمينا عاما لوزارة العدل خلفا للسيد سمير بورحيل الذي أنهيت مهامه بهذه الصفة