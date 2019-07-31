تهمة التمويل الخفي للحملات الإنتخابية تلاحق رموز النظام السابق

طالت تهمة التمويل الخفي للأحزاب السياسية والحملات الإنتخابية معظم رموز النظام السابق من مسؤولين سامين ورجال مال لم يلتزموا بالقانون الذي يحدد آليات تمويل الأحزاب.

وكشفت تحقيقات أن رجال مال وأعمال مولوا بالملايير حملات إنتخابية لمترشحي النظام السابق رغم تنافي ذلك مع القانون.

ويقول المحامي عبدالكريم سويرة إن المادة 80 من قانون الأحزاب السياسية تحيل للمواد المتعلقة بالجرائم المرتكبة في إطار قانون الوقاية ومكافحة الفساد، مضيفا أن كل الأعمال المجرمة في هذا القانون تنطبق على الأحزاب السياسية من الرشوة ومنح امتيازات بطريقة غير شرعية

وأشار إلى أن المادة 215 من قانون الإنتخاب تمنع على كل شخص معنوي عام أو خاص تمويل الحملة الإنتخابية وعقوبتها تصل إلى 5سنوات سجنا نافذا.

المصدر : الإذاعة الجزائرية