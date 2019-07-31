عبدالرزاق قسوم للإذاعة: طالبنا بتوفير عوامل إنجاح الحوار ولم نضع شروطا مسبقة

قال رئيس جمعية العلماء المسلمين عبدالرزاق قسوم إنه لم يضع شروطا مسبقة لبدء عمل هيئة الحوار والوساطة التي لبى دعوتها بالإنضمام إليها.

وأوضح قسوم، في تصريح للقناة الأولى الإذاعية، "إننا لم نضع أي شروط مسبقة لكننا قلنا إنه لنجاح هذا المسعى يجب أن يحاط بعوامل تمكنه من النجاح كمناخ مناسب واستقلالية للأشخاص المتحاورين لتحقيق الهدف المنشود وهو إجراء انتخابات نزيهة. فأين التناقض في هذا الكلام؟".

لكن المحلل السياسي سليمان أعراج يعتقد أن دور اللجنة انتهى بعد التوضيحات التي قدمها رئيس أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح، مضيفا أن دورها مقترن برعاية حوار .

وقال أعراج في تصريح للقناة الأولى طالما أن الحوار عام ومبدأ اساسي فإن دور اللجنة أيضا سيكون أساسي، وهو ما نستشفه من خطاب السيد فريق الأركان الذي أشاد بالحوار لكنه قدم تبيانا لمهمة اللجنة.

يذكر أن هيئة الحوار والوساطة كانت وضعت سبعة شروط رفعتها لرئاسة الجمهورية قبل الشروع في أي حوار سياسي.

المصدر : الإذاعة الجزائرية