حركة تغيير جزئية على مستوى رؤساء المؤسسات البنكية

تم اليوم الأربعاء تعيين كل من الهواري رحالي رئيسا مديرا عاما بالنيابة للبنك الوطني الجزائري ورشيد بلعيد رئيسا مديرا عاما بالنيابة لبنك التنمية المحلية، حسبما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية.

يذكر أن منصب الرئيس المدير العام للبنك الوطني الجزائري كان يشغله عبود عاشور منذ تنصيبه في 26 ماي 2015.

ويعد البنك الوطني الجزائري أول بنك تجاري وطني في الجزائر حيث يرجع تاريخ تأسيسه إلى يونيو 1966 وينشط على وجه الخصوص في مجال الإقراض وتسيير الادخار لفائدة العائلات والمؤسسات. و في عام 2009، قام البنك برفع رأسماله من 14.6 مليار دج إلى 41.6 مليار دج.

كما تم اليوم الأربعاء أيضا، تعيين رشيد بلعيد رئيسا مديرا عاما بالنيابة لبنك التنمية المحلية خلفا لمحمد كريم الذي كان يشغل المنصب منذ 26 ماي 2015.

وينشط بنك التنمية المحلية الذي تأسس في 1985 على وجه الخصوص في مجال تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والأنشطة التجارية والمهن الحرة وكذا مشاريع الترقية العقارية.

.. و تعيين عبد الحميد ملاح محافظا للطاقة للذرية

عين رئيس الدولة عبد القادر بن صالح اليوم الأربعاء عبد الحميد ملاح على رأس محافظة الطاقة الذرية خلفا مرزاق رمكي الذي أنهيت مهامه بهذه الصفة، حسبما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية.

وكان رمكي قد شغل منصب محافظ للطاقة الذرية منذ تنصيبه في 9 جويلية 2018 .

وتم إنشاء محافظة الطاقة الذرية في 1996 و وضعت تحت وصاية وزارة الطاقة في 2006، حيث تعتبر المحافظة آلية لوضع وتطبيق السياسة الوطنية لترقية وتطوير الطاقة والتقنيات النووية للأغراض السلمية.