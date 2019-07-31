الإذاعة والتلفزيون يحصلان على عدة جوائز في مهرجان الإذاعة والتلفزيون العربي

افتكت مؤسستا الإذاعة والتلفزيون الجزائريتان عدة جوائز في مختلف أصناف العمل السمعي البصري خلال الطبعة الـ 20 لمسابقة مهرجان الإذاعة والتلفزيون العربي التي احتضنته تونس مؤخرا.

وتحصلت الإذاعة الوطنية على الجائزة الأولى في صنف تبادل البرامج الخاصة التي يعدها الصحفي زهير حطاب والجائزة الأولى للإخراج والإنتاج في صنف التنويه الإذاعي بومضة "هو لا غيره" .

كما تحصل برنامج "الطفل بين أحضان النت وغضب الأمهات" الذي تعده المذيعة سعيدة بريش على الجائزة الثانية في هذا المهرجان.

أما بالنسبة للأعمال التلفزيونية فقد تحصلت المحطة الجهوية لقسنطينة على الجائزة الثانية على العمل الذي يحمل عنوان "المولد النبوي الشريف" للمخرج سمير قنز والجائزة الثانية على الشريط الوثائقي حول "المنظومة المائية بوادي ميزاب" الذي أعده الصحفي حمو باعلي واعمر.

كما نال الممثل أكرم جغيم الجائزة الثانية عن دوره في المسلسل التلفزيوني "النار الباردة".