جوائز الفيفا: ترشيح الجزائري جمال بلماضي ضمن قائمة أحسن المدربين لسنة 2019

تواجد اسم مدرب المنتخب الجزائري لكرة القدم، جمال بلماضي، من بين 10 مرشحين لجائزة أحسن مدرب في العالم التي يمنحها سنويا الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، حسب القائمة التي كشفت عنها الهيئة العالمية اليوم الأربعاء.

و قاد بلماضي، الذي تولى مهامه في أوت 2018، "الخضر" للفوز بكأس إفريقيا للأمم-2019 التي جرت وقائعها بمصر، مانحا الجزائر نجمتها القارية الثانية بعد تلك التي حصدتها عام 1990 بالجزائر.

ويتواجد بلماضي (43 سنة) ضمن قائمة تضم أيضا تسعة مدربين آخرين و هم: ديدييه ديشان (منتخب فرنسا)، مارسيلو غارايدو (ريفر بلايت)، ريكاردو غاريكا (منتخب البيرو)، بيب غوارديولا (مانشستر سيتي/انجلترا)، يورغن كلوب (ليفربول)، ماوريسيو بوكيتينو (توتنهام)، فرناندو سانتوس (منتخب البرتغال)، إيريك تان هاغ (أجاكس امستردام) و تيتي (منتخب البرازيل).

وقد ضبطت نخبة من التقنيين هذه القائمة باعتمادها على الإنجازات المسجلة من 18 جويلية 2018 إلى 19 جويلية 2019.

وسيكون الاقتراع مفتوحا للصحفيين والمدربين الوطنيين و قائدي المنتخبات وأيضا للجمهور الذي يستطيع التصويت على الانترنت باختيار ثلاثة مرشحين حيث ينال المرشح الأول 5 نقاط والثاني 3 نقاط و الثالث نقطة واحدة.

وسيتم الإعلان لاحقا عن أسماء المرشحين الثلاثة الأوائل، فيما سيعلن عن اسم الفائز خلال حفل "الفيفا" المقرر يوم 23 سبتمبر بميلان (إيطاليا).

و عاد لقب النسخة الماضية للفرنسي ديدييه ديشان الذي قاد منتخب بلاده للتتويج بكأس العالم-2018 بروسيا.