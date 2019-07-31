العثور على 8 أشخاص متوفين في شققهم بكل من العاصمة وتيزي وزو

تم العثور على 8 أشخاص متوفين في شققهم بكل من العاصمة ببلدية الشراقة وتيزي وزو اين سجلت 5 وفيات بالعاصمة و 3 بولاية تيزي وز اليوم الاربعاء فيما تظل ظروف وملابسات هذه الوفيات غامضة الى ان يتم التحقيق في ذلك .

وبالعودة الى التفاصيل ، تم العثور ليلة الثلاثاء إلى الأربعاء على خمسة(5) أشخاص متوفين بشقة تقع ببلدية الشراقة شرق الجزائر العاصمة ، حسبما علم من عدة مصادر. و أضافت ذات المصادر أن الأمر يتعلق بأربع نساء وطفل، مشيرين إلى انه "لم تسجل أية آثار عنف على جثامين الضحايا".

العثور على ثلاثة أشخاص متوفين و إنقاذ امرأة بتيزي وزو

وفي السياق ذاته ، تم العثور ، اليوم الأربعاء ، على ثلاثة أشخاص متوفين على مستوى عمارة بعاصمة ولاية تيزي وزو في حين تم إسعاف امرأة، حسبما جاء في بيان للحماية المدنية.

و أوضح المصدر ذاته أن الضحايا الثلاث المتوفين (رجلان و امرأة) قد تم العثور عليهم في حدود الساعة 15سا50 بداخل شقة تقع بعمارة في تجزئة عنان.

كما تم العثور بالشقة نفسها على امرأة في العشرينات من العمر كانت في حالة وعي و هي في صحة جيدة.و تدخل أعوان الحماية المدنية للوحدة الرئيسية بتيزي وزو لتحويل جثث الأشخاص المتوفيين نحو مصلحة حفظ الجثث للمركز الاستشفائي الجامعي ندير محمد.

كما تم نقل المرأة التي تم العثور عليها على قيد الحياة نحو نفس المؤسسة الاستشفائية، بحسب الحماية المدنية التي توضح أن سبب هذه الوفيات يظل لحد الساعة مجهول.من جهتها، فتحت مصالح الأمن تحقيقا لتحديد اسباب و ظروف هذه المأساة.

المصدر : وأج