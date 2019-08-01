الجزائر ترسل شحنة من المساعدات الإنسانية للمتضررين الماليين من الفيضانات بأكضوتن

أوفدت السلطات المحلية لولاية أدرار شحنة من المساعدات الإنسانية لفائدة المتضررين من الفيضانات بالمنطقة الحدودية أكضوتن التابعة لجمهورية مالي والمتاخمة للمقاطعة الإدارية برج باجي مختار، حسب ما أفاد به االأربعاء بيان لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية.

وجاء في البيان أنه "بأمر من الوزير الأول وتنفيذا لتعليمات وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، أوفدت السلطات المحلية لولاية أدرار شحنة من المساعدات الإنسانية المتمثلة في الأدوية والأغذية والخيم لفائدة المتضررين جراء فيضانات 25 يوليو 2019 بالمنطقة الحدودية أكضوتن التابعة لجمهورية مالي والمتاخمة للمقاطعة الإدارية برج باجي مختار".

وأوضح المصدر ذاته أن هذه العملية "ستتبع بشحنات إضافية بحر الأسبوع القادم".

المصدر : وأج