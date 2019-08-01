وفاة رضيعة في حريق شب بغابة الريحان بالبليدة

لقيت رضيعة تبلغ من العمر سنتين حتفها متأثرة بحروق عميقة فيما تم انقاذ واسعاف باقي أفراد العائلة المتكونة من 04 أشخاص و الذين حاصرتهم النيران المندلعة، بمنطقة الريحان ببلدية عين الرمانة دائرة موزاية بالبليدة

و اثر اتصالات من مواطنين مفادها وصول ألسنة اللهب نحو السكنات تدخلت وحدة الحماية المدنية لدائرة موزاية مدعمة بالرتل المتنقل لمكافحة حرائق الغابات و كل من وحدة وادي جر ، العفرون و وحدة شفة لإخماد حريق شب في غابة بمنطقة الريحان بلدية عين الرمانة دائرة موزاية، حيث تم إخماد الحريق ومنع انتشاره للسكنات المجاورة و انقاذ عائلة متكونة من الاب و الام و طفلين يبلغان من العمر 10 و 05 سنوات تعرضا لضيق في التنفس فيما لفظت رضيعة أنفاسها متأثرة بحروق عميقة

و تدخلت وحدات الحماية المدنية لكل من البليدة، أولاديعيش، باب الجزائر و الرتل المتنقل لمكافحة حرائق الغابات من أجل إخماد حريق ثاني نشب في غابة بمنطقة الجلالطة بالضبط عند النقطة الكيلومترية pk07 بجبال الشريعة بعد انتشار ألسنة النيران بسرعة لقوة الرياح و ما تزال عملية الاخماد متواصلة لحد الساعة من أجل حماية المنطقة السكنية المجاورة و حماية الثروة الغابية.