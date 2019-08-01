وزير السكن: 40 بالمائة من مستفيدي سكنات "عدل" استلموا عقود الملكية

قال وزير السكن و العمران و المدينة، كمال بلجود، إن 40 بالمائة من المستفيدين بسكنات بصيغة البيع بالإيجار للوكالة الوطنية لتحسين السكن و تطويره (عدل) استلموا عقود الملكية.

جاء ذلك خلال إشرافه، الأربعاء، على توزيع أكثر من ألفي وحدة سكنية في قسنطينة، مشيرا إلى أن الجهود متواصلة لتسوية بعض المشاكل ذات الصلة بملكية العقار ببعض المواقع من أجل السماح بتسليم عقود الملكية لجميع المستفيدين المعنيين.

و قال بلجود انه وبالنظر إلى الطلب المسجل على هذه الصيغة من السكن فإن الاولوية بالنسبة للدولة كانت إطلاق البرامج المسجلة في هذا الإطار"، مؤكدا أنه و بالتشاور مع الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره تعكف السلطات العمومية على تسوية عقود الملكية بالنسبة لجميع المستفيدين من السكنات التي تم توزيعها و الذين دفعوا مجمل سعر السكن.

و أكد الوزير كذلك أن برنامجا هاما بـ560 ألف سكن بضيغة البيع بالإيجار في طور الإنجاز عبر الوطن ما سيمكن من الاستجابة بأقصى قدر للطلبات المعبر عنها في هذا المجال، مذكرا بأن الدولة تسهر على تجسيد هذا البرنامج من خلال تخصيص التمويل اللازم و ضمان المتابعة كذلك.

كما تطرق الوزير كذلك إلى التأخر المسجل في استلام بعض برامج السكنات الاجتماعية التساهمية والترقوية المدعمة، مؤكدا بأن مجهودات تبذل بالتشاور والتنسيق مع السلطات المحلية لإيجاد حلول للمشاكل المطروحة.

و أكد في هذا السياق، بأن تعليمات أعطيت من أجل تأطير أحسن للبرنامج الجديد للسكن الترقوي المدعم (120 ألف وحدة على المستوى الوطني) باتخاذ تدابير تسمح بتفادي المشاكل المطروحة "في حال وفاة المرقي العقاري أو سجنه أو في حالة زيادة كلفة السكن على الخصوص".

و قال الوزير أن برامج السكن التي أطلقتها الدولة تتقدم بوتيرة "منتظمة" و "بدون صعوبات" عبر الوطن وفي كل شهر توزع حصص لسكنات، مذكرا في هذا السياق بتوزيع في يوليو 2019 ما لا يقل 66 ألف وحدة من مختلف الصيغ عبر الوطن معلنا كذلك عن توزيع في "غضون أغسطس المقبل" لبرنامج هام من السكنات.