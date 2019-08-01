باتنة: إصابة 45 شخصا بتسمم غذائي جماعي وحجز أكثر من قنطارين من اللحوم المجمدة

أصيب مبدئيا 45 شخصا بتسمم غذائي جماعي مساء أمس الأربعاء بعد تناولهم أطعمة بمركب التسلية ببلدية جرمة بولاية باتنة ، فيما تم حجز أكثر من قنطارين من اللحوم البيضاء والحمراء المجمدة ومواد اخرى تستعمل في العصائر والمثلجات على مستوى مطعمين ومقشدة بحديقة التسلية بجرمة بولاية باتنة، حسبما استفيد اليوم الخميس من مديريتي الصحة والسكان والتجارة.

وأوضحت المكلفة بالإعلام بمديرية الصحة والسكان محليا، ياسمين عجرود، لـوأج، أن الحالات التي كان من بينها 13 طفلا، تم استقبالها على مستوى المركز الإستشفائي الجامعي (18 حالة) وكذا المؤسسة العمومية الإستشفائية (27 حالة) بمدينة باتنة حيث تلقوا العلاج وغادر أغلبهم المؤسستين الصحيتين لتبقى 5 حالات تحت الملاحظة الطبية.

وذكرت السيدة عجرود أن "التحقيقات جارية لمعرفة أسباب ومصدر هذا التسمم الغذائي"، مشيرة إلى أن "مصالح الصحة والسكان بباتنة سجلت منذ بداية السنة الجارية 83 حالة تسمم غذائي".

من جهته، أكد مدير التجارة، محليا عكاشة دغمان، أن "اعوان الرقابة قاموا إثر تسجيل هذا التسمم بحجز على مستوى مطعمين ومقشدة بالحديقة مواد غذائية مشتبه في ان تكون السبب، تتمثل في قنطار و50 كلغ من لحم الدجاج المتبل والمحضر والمجمد قابل للطهي و62 كلغ من اللحم المفروم المجمد و50 كلغ من عجائن البيتزا مجهولة المصدر وكذا 10 كلغ من حمض الستريك والمخثر والمعطر مجهولة المصدر".

وأكد ذات المسؤول أن مصالح التجارة قامت بإتلاف كلي و بعين المكان للمحجوزات بعد أخذ عينات منها لإخضاعها للتحاليل المخبرية لمعرفة وتحديد السبب المؤدي لهذا التسمم.

وتم وفق السيد دغمان إتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة بما في ذلك اختار وكيل الجمهورية المختص إقليميا بقضية الحال فيما تم غلق المحلات التجارية الثلاثة كإجراء احترازي وتحفظي في انتظار ما ستسفر عنه التحاليل المخبرية.