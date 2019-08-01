تنس / البطولة العربية للشباب : خمس ميداليات للجزائر منها ذهبية واحدة

فاز المنتخب الجزائري للتنس للفئات الشابة بمجموع خمس ميداليات (ذهبية و 3 فضيات و برونزية) في منافسات الفردي للبطولة العربية المتواصلة فعالياتها بتونس.

وكانت الميدالية الذهبية الوحيدة من نصيب الثنائي سليمان كيشو و محمد رضا غطاس، عقب تفوقه في المقابلة النهائية على الثنائي التونسي احمد حسايري و ياسين كروات بنتيجة 7-6 (4)، 6-7 (1) (10-8).

من جهتهما، احرزت مواطنتيهما سيرين قايدي (اقل من 12 سنة) و ماريا باداش (اقل من 11 سنة) الميدالية الفضية بعد احتلالهما للمركز الثاني في مجموعتيهما.

وعادت الميدالية الفضية الثالثة للثنائي المكون من روان مباركي و سوفيا علي خوجة في الجدول الزوجي الخاص بالإناث (اقل من 13 سنة)، وذلك عقب انهزامه في المقابلة النهائية امام الزوجي المصري المكون من اللاعبتين ملاك احمد عادل و حماس متولي محمد بشوطين لصفر (6-0 و 6-1).

وكانت الميدالية البرونزية الوحيدة من نصيب الثنائي ماريا باداش - وردة كيحل في الجدول الزوجي اناث (اقل من 11 سنة) الذي احتل المركز الثالث في مجموعته.

من جانبها، اكتفت اللاعبة ايمان غطاس (اقل من 11 سنة) و شقيقهما محمد رضا (اقل من 14 سنة) باحتلال المركز الرابع عقب انهزامهما في المقابلات الترتيبية من اجل الصف الثالث.

وتمثل الجزائر في هذه المنافسة العربية من قبل 13 لاعبا، منهم خمس فتيات. وقد تمكن أربعة لاعبين من بلوغ المربع الاخير في الجدول الفردي فيما توقف مشوار بقية المشاركين في الدور الاول او ربع النهائي.

و يدرب العناصر الوطنية المشاركة في هذه الدورة كل من عبد الحفيظ غطاس و فوزي غفايتي.

و تنطلق منافسة "حسب الفرق" اليوم الخميس.