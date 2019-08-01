قالمة: هلاك 5 أشخاص من عائلة واحدة اختناقا بغاز أحادي أكسيد الكربون ببلدية بومهرة

هلك صبيحة هذا الخميس 5 أشخاص من عائلة واحدة في حادث اختناق بغاز أحادي أوكسيد الكربون ببلدية بومهرة أحمد، الواقعة بنحو 7 كلم شرق عاصمة ولاية قالمة، حسبما أفادت به خلية الإعلام والاتصال للحماية المدنية.

وأوضح ذات المصدر بأن سبب الحادث يعود إلى تسرب الغازات المحروقة من سخان الماء وذلك بشقة العائلة المتواجدة في الطابق الثالث لإحدى العمارات الواقعة بحي 8 ماي 1945 المعروف بـ"القرية" بالمخرج الشرقي للبلدية .

وحسب المعلومات التي استقتها /وأج/ من مكان وقوع الحادث أثناء تدخل فرق الحماية المدنية في حدود الساعة (10سا و30د)، فإن الضحايا هم الأب البالغ من العمر 41 سنة والأم البالغة من العمر 35 سنة وكذا 3 بنات تبلغن على التوالي 8 سنوات وعامين ونصف ورضيعة تبلغ 7 أشهر فقط.

وقد قامت مصالح الحماية المدنية بنقل جثث الضحايا إلى المصلحة المختصة بحفظ الجثث بالمؤسسة الاستشفائية العمومية الحكيم عقبي بقالمة وسط حزن كبير لسكان البلدية الذين تجمعوا بأعداد كبيرة بمكان وقوع الحادث