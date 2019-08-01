الجزائر تفوز في مسابقة تصميم الطابع البريدي العربي الموحد 2019 حول موضوع "القدس عاصمة فلسطين"

فازت الجزائر بالمرتبة الأولى في مسابقة تصميم الطابع البريدي العربي الموحد 2019 حول موضوع "القدس عاصمة فلسطين" التي نظمتها جامعة الدول العربية تحث إشراف اللجنة العربية الدائمة للبريد، حسب ما أفاد به اليوم الخميس بيان لوزارة البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة.

وأوضح المصدر ذاته أن الجزائر "شاركت بتصميم عرض على اللجنة الفنية المختصة لتقييم التصاميم بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة وافتكت الجزائر المرتبة الأولى بإجماع من أعضاء اللجنة الفنية المختصة المشرفة على تقييم التصاميم المقترحة، حيث صادقت اللجنة العربية الدائمة للبريد في اجتماعها المنعقد بتاريخ 25 جويلية 2019 بجمهورية مصر العربية على التصميم الجزائري الفائز بالمسابقة".

كما أعلنت تاريخ 09 أكتوبر 2019 المصادف لليوم العالمي للبريد تاريخ إصدار هذا الطابع البريدي العربي الموحد في جميع الدول العربية.

وأكدت الوزارة أن هذا الاختيار "يعد من مؤشرات انضمام الجزائر الدائم والمستمر إلى كل الجهود الرامية الى تكريس القناعة الراسخة بعدالة وشرعية القضية الفلسطينية التي لا تقبل حلا سوى اقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.