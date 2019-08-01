تنصيب محمد الناصر رئيسا مؤقتا لتونس

تم هذا الخميس تنصيب الرئيس المؤقت لتونس محمد الناصر في احتفال رسمي وفق ما أوردته وكالة تونس افريقيا للأنباء.وكان محمد الناصر تولى مهامه في قصر قرطاج يوم الـ 29 جويلية الماضي، بعد أن أدى اليمين الدستورية بمجلس نواب الشعب يوم الـ25 من نفس الشهر، وذلك إلى حين إجراء انتخابات رئاسية سابقة لأوانها في أجل أدناه 45 يوما وأقصاه 90 يوما وفق ما تنص عليه الفصول 84 و85 و86 من الدستور التونسي.

وتولى محمد الناصر هذه المهمة بعد أن غيب الموت الرئيس الباجي قايد السبسي يوم الـ25 جويلية الماضي والذي تزامن مع الذكرى الـ 62 لعيد الجمهورية. و كان الرئيس التونسي المؤقت قد وقع أنمس الأربعاء الأمر الرئاسي المتعلق بدعوة الناخبين للانتخابات الرئاسية لسنة 2019.

وذكرت وكالة تونس إفريقيا للأنباء، نقلا عن بيان للرئاسة التونسية أن "الرئيس الناصر وقع الأمر الرئاسي المتعلق بدعوة الناخبين للانتخابات الرئاسية المبكرة في دورتها الأولى المقرر إجراؤها في البلاد يوم الـ 15 سبتمبر المقبل ".

وكان الرئيس الراحل قايد السبسي قد وقع يوم الـ 5 جويلية 2019،أمرا رئاسيا بدعوة الناخبين للانتخابات التشريعية والرئاسية لسنة 2019 ليُنهي بذلك الجدل حول إمكانية تأجيل الانتخابات الذي ساد المشهد السياسي في البلاد خلال الأسابيع القليلة الماضية، لكن عقب وفاة قايد السبسي أعلنت الهيئة المستقلة للانتخابات التونسية تغيير موعد الانتخابات الرئاسية التي كان من المقرر إجراؤها في الـ 17 نوفمبر المقبل فيما أبقت على موعد التشريعية يوم الـ6 أكتوبر المقبل.

المصدر : وأج