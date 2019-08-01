توقيف 6 إرهابيين و 34 عنصر دعم للجماعات الإرهابية خلال شهر جويلية الفارط

تمكنت وحدات الجيش الوطني الشعبي, خلال جويلية المنصرم من توقيف 6 إرهابيين و 34 عنصر دعم للجماعات الإرهابية فضلا عن تدمير 11 ورشة ومخبأ للإرهابيين حسب الحصيلة العملياتية للجيش التي نشرت

هذا الخميس.

ففي إطار مكافحة الإرهاب تشير الحصيلة العملياتية للشهر الفارط أيضا إلى استرجاع 16 بندقية منها ثلاث بنادق رشاشة (أف.أم) و بندقية رشاشة ديكتاريوف و بندقية (جي.3) و سبع بنادق نصف آلية سيمونوف و بندقية من نوع (أف.أل.جي) إضافة إلى ثلاث بنادق صيد.

وفي ذات السياق تم كذلك خلال الفترة نفسها استرجاع 11 رشاشا يتضمن 5 كلاشنكوف و 3 رشاشات (أر.بي كا) و 1 رشاش من نوع دوشكا و آخر من نوع هارستال ومسدس رشاش (مات-49) علاوة على 10 قاذفات صاروخية من نوع غراد وطائرة دون طيا علاوة على 16 مخزن ذخيرة و 21937 طلقة من مختلف العيارات .

أما فيما يتعلق بالقذائف فقد تمت استعادة 78 قذيفة هاون و 14 قذيفة من نوع (بي.سي.أن 60) و 50 قذيفة عيار 82 ملم و 14 ماسورة لراجمة صواريخ عيار 120 ملم و 40 صمام و 21 مشعل و 20 فتيل صاعق و 40 كبسولة كهربائية و 8 قنابل تقليدية الصنع تضيف الحصيلة.

أما في إطار حماية الحدود و محاربة الجريمة المنظمة فقد نجحت هذه الوحدات في كشف وتدمير 0.76 كيلوغرام من مادة الديناميت (ت.أن.ت) مع توقيف 11 مهربا و 45 تاجر مخدرات و 255 منقب عن الذهب.

كما تم أيضا في ذات السياق حجز 239 مطرقة ضغط و 300 مولد كهربائي و 39 جهاز كشف عن المعادن و 65 عربة إلى غير ذلك.

وفي نفس الإطار تمكنت وحدات الجيش الوطني الشعبي من حجز 43.77 قنطار من الكيف المعالج و 42491 قرص مهلوس و 48853 لتر من الوقود و 164 قنطار من التبغ.

كما حجزت أيضا 123 كيس من خليط الذهب والحجارة و 41 كلغ من الذهب.

وفي إطار مكافحة الهجرة غير الشرعية, تم توقيف 468 مهاجر غير شرعي, مع إحباط 179 محاولة فضلا عن إنقاذ 14 شخصا حسبماا ورد في الحصيلة المذكورة.

المصدر : وأج