الهيئة الوطنية للحوار و الوساطة تقرر الشروع الفوري في الحوار الوطني وفقا لرزنامة "سيعلن عنها لاحقا

علم من الهيئة الوطنية للحوار و الوساطة ، اليوم الخميس ، من خلال بيان ابرقته لوسائل الاعلام ، أن هذه الأخيرة قد قررت الشروع الفوري في مباشرة الحوار الوطني وفقا لرزنامة "سيتم الإعلان عنها لاحقا" .

و في بيان توج الاجتماع الذي عقدته صباح اليوم برئاسة منسقها كريم يونس ، شددت الهيئة على أن الإجراءات التي تم الإعلان عنها في البيان الأول تبقى ضمن مخرجات الحوار مؤكدة على أن "مصلحة الوطن فوق الجميع".

كما رحبت أيضا بالشخصيات الوطنية التي " لبت نداء الوطن في هذه الظروف الصعبة بكل قناعة وروح مسؤولية" ، و التي "سيتم الإعلان عن أسمائها لاحقا".

و تجدر الإشارة إلى أن هذا الاجتماع عرف إعلان كريم يونس استقالته من رئاسة الهيئة، و هي الخطوة التي رفضها أعضاء الهيئة "بالإجماع"، و هذا "بناء على رغبة العديد من الشخصيات و المنظمات والجمعيات و المجتمع المدني ونشطاء الحراك في مختلف ولايات الوطن الذين تمسكوا بمبدأ الحوار الوطني المعلن عنه للخروج من الأزمة في أقرب الآجال".

و إزاء ذلك و "شعورا بروح المسؤولية تجاه الله ثم الوطن، والثقة التي وضعها أعضاء الهيئة في شخصه"، قبل السيد يونس الاستمرار في مهامه، مثلما جاء في ذات البيان.

المصدر : وأج