دمشق توافق على وقف إطلاق نار في إدلب بشرط تطبيق اتفاق سوتشي

أعلنت دمشق الموافقة على وقف إطلاق نار في منطقة خفض التصعيد بمحافظة إدلب شمال غرب سوريا اعتبارا من ليل اليوم الخميس بشرط تطبيق اتفاق سوتشي، القاضي بإقامة منطقة منزوعة السلاح، بحسب الإعلام الرسمي. ونقل التلفزيون الرسمي السوري عن مصدر عسكري إعلانه " الموافقة على وقف إطلاق النار في منطقة خفض التصعيد بإدلب اعتبارا من ليل هذا اليوم".

وأوضح أن هذه الموافقة تأتي " شريطة أن يتم تطبيق اتفاق سوتشي، الذي يقضي بتراجع الإرهابيين بحدود 20 كيلومتراً بالعمق من خط منطقة خفض التصعيد بإدلب وسحب الأسلحة الثقيلة والمتوسطة".

وكان الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب أردوغان قد توصلا في سبتمبر من العام 2018 لهذا الاتفاق، الذي يهدف إلى إقامة منطقة منزوعة السلاح بعمق من 15 إلى 20 كيلومترا في محافظة إدلب.

وتسيطر الفصائل المسلحة بما فيها هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقا) على إدلب ومناطق بأرياف حلب الجنوبي وحماة الشمالي الغربي واللاذقية.

وهذه المناطق مشمولة بالاتفاق الروسي التركي. وتشهد هذه المناطق تصعيدا، هو الأعنف بين الجيش السوري والفصائل المسلحة منذ30 إبريل الماضي.

المصدر : الوكالات