وزارة الشؤون الدينية : عيد الأضحى المبارك سيكون يوم الأحد 11 أوت

أعلنت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، في بيان لها اليوم الخميس، أن عيد الأضحى المبارك سيكون يوم الأحد 11 أغسطس.

وأوضح ذات المصدر أن يوم غد الجمعة هو غرة ذي الحجة 1440 هجري الموافق لـ 2 أغسطس 2019، وأن وقوف الحجاج بعرفة سيكون يوم السبت التاسع من ذي الحجة الموافق لـ 10 أغسطس ، مشيرا إلى أنه "يسن للمسلمين صيام هذا اليوم لما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم".

وبالمناسبة ، تتقدم وزارة الشؤون الدينية والأوقاف بتهانيها إلى كافة الشعب الجزائري ، داعية الله عز وجل أن "يعيده علينا وعلى الأمة الإسلامية قاطبة بمزيد من الخير واليمن والبركات".

المصدر : وأج